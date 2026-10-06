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Saar

Saar: Expansion of relations between Kabul and Moscow discussed

Published

3 hours ago

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Saar: Pakistan’s hostile policy toward Afghanistan discussed

Published

1 day ago

on

October 5, 2026

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Saar: Moscow forum 8th consultative meeting on Afghanistan

Published

2 days ago

on

October 4, 2026

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Saar

Saar: Continuation of crisis in the Middle East discussed

Published

3 days ago

on

October 3, 2026

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