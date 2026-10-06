Saar
Saar: Expansion of relations between Kabul and Moscow discussed
Saar
Saar: Pakistan’s hostile policy toward Afghanistan discussed
Saar
Saar: Moscow forum 8th consultative meeting on Afghanistan
Saar
Saar: Continuation of crisis in the Middle East discussed
Tahawol1 hour ago
Tahawol: Discussion on outcome of Moscow Format meeting
Sport1 hour ago
ACL: Sarbaz Yashlar and Khurasan Faryab play out goalless draw
Saar3 hours ago
Saar: Expansion of relations between Kabul and Moscow discussed
Sport5 hours ago
Aino Mina Kandahar defeat Istiqlal Kabul 3–2
Latest News5 hours ago
Muttaqi and Shoigu discuss regional security and Afghanistan-Russia cooperation
Business4 weeks ago
Saudi energy group signs major Afghanistan deals covering gas exploration and pipeline plans
Latest News4 weeks ago
Khalilzad: Afghanistan ready to attract major investment
Business4 weeks ago
UAE firm eyes investment in Salang’s second tunnel and pharmaceutical factories
World4 weeks ago
US Treasury ratchets up pressure on Iran with sweeping new aviation sanctions
Science & Technology4 weeks ago
AI could pose ‘existential’ risk to humanity, UN rights chief warns
Tahawol1 hour ago
Tahawol: Discussion on outcome of Moscow Format meeting
Saar3 hours ago
Saar: Expansion of relations between Kabul and Moscow discussed
Tahawol1 day ago
Tahawol: Afghanistan-Iran: shared opportunities and challenges discussed
Saar1 day ago
Saar: Pakistan’s hostile policy toward Afghanistan discussed
Tahawol2 days ago
Tahawol: Doha process seeks new cooperation opportunities
Trending
-
Sport4 days ago
ACB announces Afghanistan squads for Bangladesh, Zimbabwe series
-
Sport1 day ago
Cricket Bonanza: Afghanistan set for packed international schedule
-
Latest News4 days ago
Russia expects to ease Afghanistan-Pakistan tensions at Moscow Format meeting
-
International Sports5 days ago
Afghanistan to face Pakistan, India and Australia at 2027 Cricket World Cup
-
Regional5 days ago
Saudi-led coalition says Houthis attacked power station for Prophet’s Mosque in Medina
-
Regional4 days ago
Cargo stacks up as Pakistan seizes containers to block capital routes
-
Latest News4 days ago
Kazakhstan, Uzbekistan and UAE sign MoU on CASA railway project via Afghanistan
-
Regional4 days ago
Pakistan says Mecca pact members to hold emergency talks on engaging Houthis