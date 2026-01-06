Tahawol
Tahawol: China, Pakistan’s demand from Afghanistan
Tahawol: U.S. capture of Venezuela’s Maduro discussed
Tahawol: Afghanistan’s 2025 economic challenges
Tahawol: Calls to address situation of Afghan refugees
Latest News45 minutes ago
Government to probe clash between locals and gold miners in Takhar
World4 hours ago
UN chief Guterres raises concerns about instability in Venezuela, legality of US operation
Sport4 hours ago
Asia’s rising stars set to shine at AFC U23 Asian Cup 2026
Climate Change5 hours ago
FAO warns of dry winter, low snowfall and rising food insecurity risks in Afghanistan
Business6 hours ago
Pakistan’s SCCI warns Afghan port closures causing massive losses to traders
Latest News2 weeks ago
Afghanistan exports 10 containers of batteries to Saudi Arabia and UAE for first time
Latest News2 weeks ago
Pakistani cleric condemns lifetime immunity for Army Chief as un-Islamic
Latest News3 weeks ago
Islamic Emirate declines to attend Tehran meeting on Afghanistan
Latest News2 weeks ago
Afghanistan signs 30-year deal for marble mining in Daikundi
Business2 weeks ago
Sharp drop in exports to Afghanistan drives Pakistan’s trade deficit surge
Tahawol7 hours ago
Saar7 hours ago
Saar: Impact of regional developments on Afghanistan
Saar2 days ago
Saar: China, Pakistan’s remarks on Afghanistan
Tahawol2 days ago
Tahawol3 days ago
Latest News4 days ago
Mujahid: No circle in Pakistan can control Islamic Emirate
Sport4 days ago
Abu Dhabi Knight Riders beat Dubai Capitals to reach ILT20 Qualifier 2
Latest News5 days ago
A drone has crashed in Maidan Wardak
Sport3 days ago
Pakistan Under‑19s defeat Afghanistan U19 by 133 runs in Zimbabwe tri‑series
Latest News4 days ago
Afghanistan’s rail transport grows over 18 percent this year: MoPW
Latest News4 days ago
Pakistan says it respects Afghanistan’s sovereignty, rules out ‘regime change’
Sport2 days ago
Afghanistan set to face West Indies in crucial T20I series
Regional4 days ago
Several reported killed in Iran protests over economic hardships