Tahawol: Kunar earthquake relief efforts discussed
Tahawol: Earthquake tragedy in eastern Afghanistan
Tahawol: Deadly earthquake in eastern Afghanistan discussed
Tahawol: Reviewing Afghanistan in post US era
Tahawol1 hour ago
Saar1 hour ago
Saar: Discussion on escalating death toll from Kunar quake
Latest News5 hours ago
Afghan Deputy PM Baradar inaugurates professional extraction at Balkhab coal mine
Latest News6 hours ago
Khalilzad: Shortage of female doctors in Afghanistan putting women’s lives at risk
Latest News8 hours ago
UAE rescue team deployed to aid Afghanistan earthquake survivors
Sport4 weeks ago
Afghanistan hopeful of hosting an ICC tournament soon: Gulbadin Naib
Regional4 weeks ago
Trump again threatens India with harsh tariffs over Russian oil purchases
Climate Change4 weeks ago
UN warns worsening drought threatens farming in half of Afghanistan
Sport4 weeks ago
Hundred 2025: Southern Brave edge Manchester Originals in nail-biting one-wicket win
Science & Technology4 weeks ago
China tests spacecraft it hopes will put first Chinese on the moon
Tahawol1 hour ago
Saar1 hour ago
Tahawol1 day ago
Saar1 day ago
Saar: Devastating earthquake in eastern Afghanistan discussed
Tahawol2 days ago
Trending
-
Latest News5 days ago
Afghans overwhelmingly support girls’ education despite ongoing ban: UN Women
-
Latest News5 days ago
Heavy floods kill five in Nangarhar province
-
Sport5 days ago
Salman, Rauf lead Pakistan to victory over Afghanistan in tri-series opener
-
Latest News3 days ago
Hundreds of Afghans return from Pakistan via Angoor Adda
-
Regional5 days ago
Turkey bars Israeli ships from its ports, restricts airspace
-
Climate Change5 days ago
Pakistan evacuates a million people as farming belt hit by worst floods in decades
-
World4 days ago
Prime minister of Yemen’s Houthi-run government killed in Israeli strike
-
Latest News4 days ago
IEA’s supreme leader signs law regulating poetry gatherings