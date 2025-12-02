Saar
Saar: UNSC reviewing Afghanistan-Pakistan tensions
Saar
Saar: Tensions between Afghanistan and Pakistan
Saar
Saar: Importance of Afghanistan’s participation in ECO meeting discussed
Saar
Saar: Motive in US National Guard attack discussed
Tahawol4 hours ago
Tahawol: Moves toward peace between Kabul-Islamabad discussed
Latest News4 hours ago
Ünal says Turkey pledges full support and cooperation with Afghanistan
Latest News5 hours ago
Procurement Commission approves 11 projects worth over 1.5 billion AFN
Saar6 hours ago
Saar: UNSC reviewing Afghanistan-Pakistan tensions
International Sports7 hours ago
Star-studded squads set to ignite DP World ILT20 Season 4
Latest News3 weeks ago
Islamic Development Bank to build standard cardiac hospital in Kabul
Business3 weeks ago
Pakistan will lose big market in both Afghanistan, Central Asia: Sarhadi
Sport4 weeks ago
Afghanistan to face Tajikistan in Islamic Solidarity Games futsal opener
Business2 weeks ago
Afghanistan records $580m in fruit exports in six months
Sport4 weeks ago
Rasooli to lead Afghanistan in Rising Stars Asia Cup 2025 Defense
Tahawol4 hours ago
Tahawol: Moves toward peace between Kabul-Islamabad discussed
Saar6 hours ago
Saar: UNSC reviewing Afghanistan-Pakistan tensions
Tahawol1 day ago
Tahawol: British forces’ war crimes in Afghanistan
Saar1 day ago
Saar: Tensions between Afghanistan and Pakistan
Tahawol3 days ago
Tahawol: Existing tensions between Kabul-Islamabad reviewed
Trending
-
Latest News5 days ago
Tajikistan says three Chinese workers killed in attack from Afghanistan
-
Latest News4 days ago
Trump urged to learn from Afghanistan, not pressure Ukraine
-
Business4 days ago
Afghan-Indian companies sign $100 million MoU in pharmaceutical sector
-
Business3 days ago
Torkham crossing likely to reopen on humanitarian grounds
-
Sport4 days ago
ACL: Abu Muslim Farah beats SPK 1-0 as Sarsabz Yashlar and Jawanan Perozi draw
-
Latest News5 days ago
Officials criticize Biden vetting, but Afghan shooting suspect was granted asylum under Trump
-
Latest News3 days ago
Pakistan says planned military action against Afghanistan was halted at Qatar’s request
-
Regional3 days ago
Gaza death toll tops 70,000, health ministry says