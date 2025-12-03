Saar
Saar: US reviewing its withdrawal from Afghanistan discussed
Saar: UNSC reviewing Afghanistan-Pakistan tensions
Saar: Tensions between Afghanistan and Pakistan
Saar: Importance of Afghanistan’s participation in ECO meeting discussed
Saar6 hours ago
Sport6 hours ago
ACL: Sorkh Poshan Khafi 6–0 Istiqlal Kabul; Sarafan Herat, Sarsabz Yashlar draw 0–0
Latest News7 hours ago
New meeting between Afghanistan and Pakistan held in Saudi Arabia
Latest News7 hours ago
Muttaqi highlights IEA’s restraint as tensions rise with Pakistan
Latest News8 hours ago
Afghan Prime Minister accepts credentials of Qatar’s new ambassador
Latest News4 weeks ago
Islamic Development Bank to build standard cardiac hospital in Kabul
Business3 weeks ago
Pakistan will lose big market in both Afghanistan, Central Asia: Sarhadi
Business2 weeks ago
Afghanistan records $580m in fruit exports in six months
Sport4 weeks ago
Rasooli to lead Afghanistan in Rising Stars Asia Cup 2025 Defense
Sport3 weeks ago
Türkiye leads Riyadh 2025 Islamic Solidarity Games medal table
Saar6 hours ago
Tahawol1 day ago
Tahawol: Moves toward peace between Kabul-Islamabad discussed
Saar1 day ago
Tahawol2 days ago
Tahawol: British forces’ war crimes in Afghanistan
Saar2 days ago
Business4 days ago
Torkham crossing likely to reopen on humanitarian grounds
Latest News5 days ago
Trump urged to learn from Afghanistan, not pressure Ukraine
Regional4 days ago
Gaza death toll tops 70,000, health ministry says
Latest News4 days ago
Pakistan says planned military action against Afghanistan was halted at Qatar’s request
Business3 days ago
Afghan-Pakistani land port closures strangle import-export trade sector
Latest News5 days ago
Pakistan says ceasefire with Afghanistan not holding as militants still carry out attacks
Latest News3 days ago
Thousands of Afghan evacuees flagged for security concerns in US since 2021
Sport3 days ago
Afghanistan U19 and India A U19 share tri-series trophy after final washed out