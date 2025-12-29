Saar
Saar: Khalilzad’s visit to Kabul discussed
Saar: strained relations between Kabul and Islamabad discussed
Saar: Afghanistan’s trade relations with regional countries discussed
Saar: Discussion on critiquing Trump’s immigration policy
Tahawol8 minutes ago
Tahawol: Kabul and Islamabad: latest stances and updates
Saar1 hour ago
Business3 hours ago
Rail trade between Afghanistan and Iran to reach 1.5 million tons in 1405: officials
Latest News4 hours ago
UN: Mass return of Afghans deepens Afghanistan’s humanitarian and economic challenges
Latest News4 hours ago
Afghanistan finalizes roadmap for TAP power transmission project
Latest News6 days ago
Afghanistan exports 10 containers of batteries to Saudi Arabia and UAE for first time
Latest News6 days ago
Pakistani cleric condemns lifetime immunity for Army Chief as un-Islamic
Regional4 weeks ago
Gaza death toll tops 70,000, health ministry says
Latest News2 weeks ago
Islamic Emirate declines to attend Tehran meeting on Afghanistan
Latest News1 week ago
Afghanistan signs 30-year deal for marble mining in Daikundi
Tahawol8 minutes ago
Saar1 hour ago
Tahawol1 day ago
Tahawol: Iran Stresses Expanding Cooperation with Afghanistan
Saar1 day ago
Tahawol2 days ago
Tahawol: 46th anniversary of former Soviet Union’s invasion of Afghanistan
