Saar: Russia’s positive remarks on Afghanistan discussed
Tahawol25 minutes ago
Latest News34 minutes ago
IEA holds fire against Pakistan to respect ongoing talks, says Mujahid
Latest News3 hours ago
Two killed in Pakistani attack on Kandahar border villages
4 hours ago
Riyadh all set to host official opening of 6th Islamic Solidarity Games
Health4 weeks ago
Toxic cough syrup claims lives of 14 children in India
World4 weeks ago
Israel and Hamas agree to Gaza ceasefire and return of hostages
Regional4 weeks ago
Gazans trek to ruined homes as Israeli forces pull back under ceasefire
Business4 weeks ago
Women drive industrial growth in Herat’s expanding economic hub
Regional3 weeks ago
Seven Israeli hostages freed in ceasefire deal after more than two years
Tahawol25 minutes ago
Tahawol1 day ago
Tahawol: Afghan delegation’s trip to Turkey for Pakistan talks discussed
Tahawol2 days ago
Tahawol: Exploring ways to prevent earthquake damage in Afghanistan
Latest News4 days ago
India sends over 16 tonnes of medicines to Afghanistan to fight diseases
Sport3 days ago
Afghanistan to face Tajikistan in Islamic Solidarity Games futsal opener
Sport4 days ago
Haqqani celebrates Afghanistan U-17 futsal team’s Asian Youth Games triumph
Sport4 days ago
Massive welcome for Afghanistan’s U-17 futsal champions in west Kabul
Sport4 days ago
Gurbaz and Ibrahim power Afghanistan to T20I series sweep over Zimbabwe
Sport2 days ago
Afghanistan futsal team thrashes Tajikistan 9–5 in ISG opener
Regional5 days ago
Syrian President Sharaa expected to visit Washington, US envoy says
World4 days ago
Blaze at Mexico store kills 23, including children