Connect with us

Tahawol

Tahawol: Pakistan’s Denial of Attacking Afghanistan reviewed

Published

2 hours ago

on

Related Topics:
Advertisement

Tahawol

Tahawol: Pakistani airstrikes on Afghanistan discussed

Published

1 day ago

on

November 25, 2025

By

Continue Reading

Tahawol

Tahawol: Kabul-Islamabad dispute mediation efforts

Published

2 days ago

on

November 24, 2025

By

Continue Reading

Tahawol

Tahawol: China-Tajikistan discussion on Afghanistan

Published

3 days ago

on

November 23, 2025

By

Continue Reading

Trending

Copyright © 2025 Ariana News. All rights reserved!