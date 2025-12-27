Saar
Saar: Afghanistan’s trade relations with regional countries discussed
Saar: Discussion on critiquing Trump’s immigration policy
Saar: Discussion over the fate of Ukraine’s war
Saar: Pakistan army chief’s allegations against Afghanistan
Tahawol4 hours ago
Tahawol: 46th anniversary of former Soviet Union’s invasion of Afghanistan
Saar6 hours ago
Latest News9 hours ago
Bayat Foundation aid reaches dozens of needy families in Nangarhar
Latest News12 hours ago
Afghanistan launches investigation into border incidents with Tajikistan
Latest News12 hours ago
46th anniversary of Soviet invasion: IEA urges citizens to remain ready to defend freedom
Latest News4 days ago
Afghanistan exports 10 containers of batteries to Saudi Arabia and UAE for first time
Latest News5 days ago
Pakistani cleric condemns lifetime immunity for Army Chief as un-Islamic
Regional4 weeks ago
Gaza death toll tops 70,000, health ministry says
Latest News2 weeks ago
Islamic Emirate declines to attend Tehran meeting on Afghanistan
Latest News6 days ago
Afghanistan signs 30-year deal for marble mining in Daikundi
Tahawol4 hours ago
Saar6 hours ago
Saar3 days ago
Saar: Discussion on critiquing Trump’s immigration policy
Tahawol4 days ago
Tahawol: Scholars slam Pakistan’s attacks on Afghanistan
Saar4 days ago
Saar: Discussion over the fate of Ukraine’s war
