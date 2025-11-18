Saar
Saar: India-Russia dialogue on Afghanistan reviewed
Saar: Iran seeking to defuse Kabul-Islamabad tensions
Uzbekistan’s call for peace and stability in Afghanistan discussed
Saar: Islamabad’s ongoing baseless accusations against Kabul discussed
Tahawol10 minutes ago
Tahawol: Afghanistan in future India–Russia talks discussed
Latest News1 hour ago
Kandahar opens first agricultural testing lab
Saar2 hours ago
Science & Technology3 hours ago
Cloudflare outage easing after millions of internet users affected
Latest News4 hours ago
Minister of Industry and Commerce to visit India
Latest News1 week ago
Islamic Development Bank to build standard cardiac hospital in Kabul
Latest News2 weeks ago
Islamic Emirate offered to deport migrants, Pakistan rejected proposal: Mujahid
International Sports4 weeks ago
India gains regional support in dispute over Asia Cup 2025 trophy
Sport3 weeks ago
Afghanistan U17 futsal team crowned champions at Asian Youth Games
Health4 weeks ago
EU considers restricting ethanol in hand sanitisers over cancer concerns
Tahawol10 minutes ago
Saar2 hours ago
Tahawol24 hours ago
Tahawol: Efforts to resolve Kabul-Islamabad tensions
Saar1 day ago
Tahawol3 days ago
Tahawol: Pakistan’s call for continued dialogue with Afghanistan
