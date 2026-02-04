Saar
Saar: Rising expectations for US-Iran talks in Oman
Saar
Saar: Upcoming negotiations between Iran-US discussed
Saar
Saar: Afghanistan and Iran’s expanding ties discussed
Saar
Saar: Pakistan’s allegations of India backing Balochistan attacks
Tahawol57 seconds ago
Tahawol: Discussion on UNSC meeting on Daesh threats
Saar2 hours ago
Saar: Rising expectations for US-Iran talks in Oman
Sport3 hours ago
Afghanistan beat West Indies in final T20 WC warm-up match
Latest News7 hours ago
Afghanistan hosts 4th Doha Process Counter-Narcotics Meeting, highlights progress
Sport7 hours ago
Winter Olympics finally underway, ATN to broadcast exclusively across Afghanistan
Latest News4 weeks ago
Turkey withdraws from Afghanistan-Pakistan mediation amid rising tensions
Latest News4 weeks ago
ICG report says Pakistan most impacted by IEA’s return in Afghanistan
Latest News3 weeks ago
Pakistan approves re-export of stranded Afghan transit trade cargo
Business3 weeks ago
Afghanistan–China joint market opens in Kabul
International Sports3 weeks ago
ATN secures broadcast rights to Carabao Cup semis across Afghanistan
Tahawol57 seconds ago
Tahawol: Discussion on UNSC meeting on Daesh threats
Saar2 hours ago
Saar: Rising expectations for US-Iran talks in Oman
Tahawol24 hours ago
Tahawol: Regional security concerns regarding Afghanistan reviewed
Saar1 day ago
Saar: Upcoming negotiations between Iran-US discussed
Tahawol2 days ago
Tahawol: Afghanistan’s bid to engage with SCO
Trending
-
Sport3 days ago
AFC Futsal Asian Cup: Afghanistan to face Iran in crucial Group D clash
-
Sport4 days ago
T20 World Cup 2026: Afghanistan national cricket team arrives in India
-
Sport2 days ago
AFC Futsal Asian Cup 2026: Final eight confirmed
-
Business4 days ago
Pakistan, China plan to extend CPEC to Afghanistan, revive trilateral framework
-
Latest News4 days ago
Afghanistan granted 30,000 Hajj quota for 2026
-
Sport2 days ago
Afghanistan in new kit for T20 World Cup warm-up against Scotland
-
Sport3 days ago
Iran see off spirited Afghanistan to finish top of Group D
-
Sport1 day ago
Japan trumps Afghanistan 6-0 in AFC Futsal Asian Cup quarter-final