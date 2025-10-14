Saar
Saar: Ongoing conflict between Afghanistan and Pakistan discussed
Saar: Kabul-Islamabad’s escalating tensions discussed
Saar: Afghanistan’s retaliatory attacks on Pakistan
Saar: Rising tensions between Pakistan and Afghanistan discussed
Tahawol4 hours ago
Tahawol: Discussion on Pakistan’s role in border tensions
Saar5 hours ago
Sport6 hours ago
ATN to bring Riyadh 2025 Islamic Solidarity Games to Afghan viewers
Latest News7 hours ago
Haqqani calls for unity, urges Afghans to put national interests above personal gain
Sport10 hours ago
AHKPL: Pamir Stars edge past Kabul Zalmi by 11 runs, Knight Riders dominate in earlier clash
International Sports4 weeks ago
Asia Cup drama overshadows India’s win over Pakistan
Business4 weeks ago
Afghanistan grants five-year tax exemption to boost cold storage investment
Sport4 weeks ago
Asia Cup 2025: Afghanistan face Bangladesh in crucial Group B clash in Abu Dhabi
Sport3 weeks ago
KPL Season 3 draft finalizes team squads
Regional4 weeks ago
Nepal holds state funeral for Gen Z martyrs as nation mourns protest casualties
Tahawol4 hours ago
Saar5 hours ago
Tahawol1 day ago
Tahawol: Trump wanting to solve Afghanistan-Pakistan conflict
Saar1 day ago
Saar: Kabul-Islamabad’s escalating tensions discussed
Tahawol2 days ago
Tahawol: Afghan forces attacking Pakistani posts
Latest News3 days ago
Islamic Emirate warns Pakistan over border incursions; Cancels Kabul visit
Sport5 days ago
Season 3 of Amir Hajizada Kabul Premier League kicks off with opening ceremony in Kabul
Latest News4 days ago
Etihad Airways to launch direct flights to Kabul
Latest News4 days ago
India donates five ambulances to Afghanistan
Latest News5 days ago
India to reopen its embassy in Afghan capital Kabul
Regional4 days ago
Gazans trek to ruined homes as Israeli forces pull back under ceasefire
Latest News3 days ago
Afghan FM Muttaqi calls future of Afghanistan–India relations ‘very bright’
Latest News4 days ago
Pakistan violates Afghan airspace again: Defense Ministry