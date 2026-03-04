Connect with us

Saar

Saar: Turkiye’s efforts to revive ceasefire between Kabul-Islamabad

Published

31 minutes ago

on

Related Topics:
Advertisement

Saar

Saar: Ongoing retaliatory operations against Pakistan discussed

Published

23 hours ago

on

March 3, 2026

By

Continue Reading

Saar

Saar: Afghan forces’ operation against Pakistani military

Published

2 days ago

on

March 2, 2026

By

Continue Reading

Saar

Saar: Afghan retaliatory operations against Pakistan discussed

Published

4 days ago

on

February 28, 2026

By

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

Copyright © 2025 Ariana News. All rights reserved!