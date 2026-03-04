Saar
Saar: Turkiye’s efforts to revive ceasefire between Kabul-Islamabad
Saar
Saar: Ongoing retaliatory operations against Pakistan discussed
Saar
Saar: Afghan forces’ operation against Pakistani military
Saar
Saar: Afghan retaliatory operations against Pakistan discussed
Regional2 minutes ago
Iran postpones Khamenei mourning ceremony amid Israeli threats
Saar31 minutes ago
Saar: Turkiye’s efforts to revive ceasefire between Kabul-Islamabad
Regional2 hours ago
NATO condemns Iran’s targeting of Türkiye, reaffirms strong defense posture
Regional2 hours ago
At least 80 killed after US submarine sinks Iranian warship near Sri Lanka
Latest News4 hours ago
Russia ready to mediate Afghanistan-Pakistan conflict: Kabulov
Latest News4 days ago
Pakistani military jet downed in Afghanistan’s Jalalabad, pilot captured alive
Latest News5 days ago
Afghan Air Force conducts airstrikes in Islamabad, other cities
Latest News2 weeks ago
IEA releases three Pakistani soldiers to mark Ramadan
Latest News2 weeks ago
Afghanistan’s Chief of Armed Forces underscores readiness and equipment for national defense
Latest News2 weeks ago
Afghanistan welcomes investment and technology partnerships with India
Saar31 minutes ago
Saar: Turkiye’s efforts to revive ceasefire between Kabul-Islamabad
Tahawol22 hours ago
Tahawol: Discussion on ongoing conflicts between Afghanistan and Pakistan
Saar23 hours ago
Saar: Ongoing retaliatory operations against Pakistan discussed
Saar2 days ago
Saar: Afghan forces’ operation against Pakistani military
Tahawol2 days ago
Tahawol: Afghanistan and the Region Under the Shadow of Rising Tensions
Trending
-
Latest News4 days ago
Pakistani military jet downed in Afghanistan’s Jalalabad, pilot captured alive
-
Latest News2 days ago
Afghan air force strikes key Pakistani military installations in retaliatory operation
-
Latest News4 days ago
Afghan forces conduct fresh airstrikes on Pakistani military targets
-
World3 days ago
US lawmakers, world leaders react to death of Ayatollah Ali Khamenei after Iran strikes
-
Latest News4 days ago
UAE and Iran call for diplomatic resolution to Afghanistan–Pakistan tensions
-
Regional3 days ago
Iran launches widespread drone and missile strikes on Gulf states amid US-Israeli attacks
-
Regional2 days ago
Middle East conflict intensifies; UK base in Cyprus targeted
-
Regional3 days ago
Iran to form interim leadership council as officials vow retaliation after Ayatollah’s death