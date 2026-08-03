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Tahawol: Worsening security crisis in Khyber Pakhtunkhwa
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Tahawol: US cancelling strikes on Iran
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Tahawol: Germany’s deportation of non-criminal Afghan refugees
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Tahawol: Calls for implementation of development projects in Afghanistan
Tahawol48 seconds ago
Tahawol: Worsening security crisis in Khyber Pakhtunkhwa
Saar5 minutes ago
Saar: Trump’s claim over Iran talks
Latest News5 hours ago
Kabul’s Omid Sabz Township declared state-owned, occupants told to seek compensation from seller
Latest News6 hours ago
Turkmenistan reviews TAPI pipeline progress at government energy meeting
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Mullah Baradar visits flood-hit Nuristan, pledges continued support for victims
Latest News3 days ago
Pakistan’s governance system has ‘collapsed’: Mohsin Naqvi
Latest News3 weeks ago
India offers 1,000 online scholarships for Afghan students for 2026-27 academic year
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Cricket world pays tribute to Afghanistan fast bowler Shapoor Zadran
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Turkey spent over $120 million to prepare airport for Qatar-donated U.S. presidential aircraft
Latest News4 weeks ago
Thousands pay final respects as Afghan cricketer Shapoor Zadran buried in Kabul
Tahawol48 seconds ago
Tahawol: Worsening security crisis in Khyber Pakhtunkhwa
Saar5 minutes ago
Saar: Trump’s claim over Iran talks
Tahawol23 hours ago
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Saar: Strained relations between Kabul and Islamabad
World2 days ago
Saar: Trade shifts from Pakistan to Central Asia and Iran discussed
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