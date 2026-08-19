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Saar: 107th anniversary of Afghanistan’s independence discussed
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Saar: Afghanistan’s policy of avoiding confrontation discussed
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Saar: Tensions between Iran and the United States
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Tahawol: Marking Afghanistan’s 107th independence anniversary
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