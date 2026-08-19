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Saar

Saar: 107th anniversary of Afghanistan’s independence discussed

Published

2 hours ago

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Saar: Afghanistan’s policy of avoiding confrontation discussed

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1 day ago

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August 18, 2026

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Saar: Tensions between Iran and the United States

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3 days ago

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August 16, 2026

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Saar: Marking IEA’s fifth anniversary in Afghanistan discussed

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4 days ago

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August 15, 2026

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