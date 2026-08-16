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Saar: Tensions between Iran and the United States
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Saar: Marking IEA’s fifth anniversary in Afghanistan discussed
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Saar: Discussion on Islamic Emirate’s five-year journey
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Saar: The Islamic Emirate’s five-year rule discussed
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Saar: Tensions between Iran and the United States
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