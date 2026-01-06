Saar
Saar: Discussion on ongoing tensions between Kabul and Islamabad
Saar: Impact of regional developments on Afghanistan
Saar: China, Pakistan’s remarks on Afghanistan
Saar: Reasons for US attack on Venezuela discussed
Tahawol: Reviewing Iran’s nationwide protests
IEA strongly condemns Pakistan army spokesperson’s remarks on Afghanistan as ‘provocative’
Nearly 23-megawatt Naghlu solar project inaugurated in Surobi, Kabul
Government to probe clash between locals and gold miners in Takhar
Afghanistan exports 10 containers of batteries to Saudi Arabia and UAE for first time
Pakistani cleric condemns lifetime immunity for Army Chief as un-Islamic
Islamic Emirate declines to attend Tehran meeting on Afghanistan
Afghanistan signs 30-year deal for marble mining in Daikundi
Sharp drop in exports to Afghanistan drives Pakistan’s trade deficit surge
Tahawol: China, Pakistan’s demand from Afghanistan
