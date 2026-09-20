Tahawol
Tahawol: Impact of middle East war on Afghanistan
Tahawol
Tahawol: Kabul’s warning over any threat from Pakistan discussed
Tahawol
Tahawol: Reasons behind Qatari, Turkish security officials’ Kabul visit discussed
Tahawol
Tahawol: Afghanistan’s readiness for US relations discussed
Sport2 hours ago
Sorkh Poshan Khafi beat Toofan Herat 3-1 in Afghanistan Champions League
Sport2 hours ago
ACL: Arman FC fight back to beat Khurasan Faryab 2-1
Tahawol3 hours ago
Tahawol: Impact of middle East war on Afghanistan
Latest News5 hours ago
Pakistan says Kohat attackers had roots in Afghanistan
Saar5 hours ago
Saar: Pakistan blames Afghanistan for deadly attack
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Four mediators struggle to secure lasting Pakistan-Afghanistan ceasefire
Latest News4 weeks ago
Syria and Saudi Arabia condemn Kabul bombing, express solidarity with Afghanistan
Business4 weeks ago
Afghanistan’s trade diversification challenges Pakistan
Business2 weeks ago
Saudi energy group signs major Afghanistan deals covering gas exploration and pipeline plans
Sport4 weeks ago
ATN secures exclusive rights to broadcast T20I series in India across Afghanistan
Tahawol3 hours ago
Tahawol: Impact of middle East war on Afghanistan
Saar5 hours ago
Saar: Pakistan blames Afghanistan for deadly attack
Tahawol1 day ago
Tahawol: Kabul’s warning over any threat from Pakistan discussed
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Debate on Afghanistan and New Investment Opportunities
Tahawol3 days ago
Tahawol: Reasons behind Qatari, Turkish security officials’ Kabul visit discussed
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