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Tahawol: Victory of Germany’s far-right party in state election discussed
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Tahawol: Possible future scenarios for Ukraine crisis
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Tahawol: Hopes for improved relations between Kabul and Washington
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Tahawol: Afghanistan and great power rivalry in Central Asia discussed
Tahawol3 hours ago
Tahawol: Victory of Germany’s far-right party in state election discussed
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Afghan Embassy in Islamabad calls for halt to expulsion of Afghan students
Saar5 hours ago
Saar: UN Human Rights Council meeting on Afghanistan reviewed
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Amnesty International condemns Pakistan order requiring Afghan medical students to return
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Supreme Court says over 797,000 cases handled in five years
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Four mediators struggle to secure lasting Pakistan-Afghanistan ceasefire
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HesabPay unveils new visa card and digital payment app in Kabul
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AFC Champions League Elite draw nears as Al-Nassr seeded above Al-Hilal
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Abasin Defenders stun Kabul Zalmi in Kabul Premier League
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Juma Khan Fateh surrenders to IEA forces in Badakhshan
Tahawol3 hours ago
Tahawol: Victory of Germany’s far-right party in state election discussed
Saar5 hours ago
Saar: UN Human Rights Council meeting on Afghanistan reviewed
Tahawol1 day ago
Tahawol: Possible future scenarios for Ukraine crisis
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Saar: Afghanistan’s relations with international community
Tahawol2 days ago
Tahawol: Hopes for improved relations between Kabul and Washington
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