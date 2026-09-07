Saar
Saar: Afghanistan’s relations with international community
Saar
Saar: Afghan refugee returns discussed
Saar
Saar: Iran-US ongoing tensions in Middle East discussed
Saar
Saar: Pakistan’s conditions for improving ties with Afghanistan discussed
Latest News5 seconds ago
New faculty of aerospace engineering established at Kabul Polytechnic University
Saar1 hour ago
Saar: Afghanistan’s relations with international community
Sport6 hours ago
Afghanistan end AFC U20 Asian Cup qualifying campaign with 3-1 win over Bahrain
Business6 hours ago
Saudi energy group signs major Afghanistan deals covering gas exploration and pipeline plans
Latest News7 hours ago
Khalilzad: Afghanistan ready to attract major investment
Latest News2 weeks ago
Four mediators struggle to secure lasting Pakistan-Afghanistan ceasefire
Latest News4 weeks ago
HesabPay unveils new visa card and digital payment app in Kabul
International Sports4 weeks ago
AFC Champions League Elite draw nears as Al-Nassr seeded above Al-Hilal
Sport4 weeks ago
Afghanistan secure direct qualification for 2027 Men’s ODI World Cup
Sport4 weeks ago
Abasin Defenders stun Kabul Zalmi in Kabul Premier League
Saar1 hour ago
Saar: Afghanistan’s relations with international community
Tahawol24 hours ago
Tahawol: Hopes for improved relations between Kabul and Washington
Saar24 hours ago
Saar: Afghan refugee returns discussed
Tahawol2 days ago
Tahawol: Afghanistan and great power rivalry in Central Asia discussed
Saar2 days ago
Saar: Iran-US ongoing tensions in Middle East discussed
Trending
-
Latest News3 days ago
Khyber Chamber demands reopening of Torkham crossing
-
Regional4 days ago
Syria begins destroying Assad-era chemical weapons
-
Latest News3 days ago
Russian official: West seeks military infrastructure in Central Asia, citing Afghanistan threat
-
World4 days ago
South Korea reviews military options for Strait of Hormuz
-
Latest News2 days ago
Muttaqi and Khalilzad discuss expanding Afghanistan-US relations
-
Latest News3 days ago
Pakistan’s envoy to Afghanistan discusses regional security with top officials in Islamabad
-
Climate Change4 days ago
El Niño likely to intensify, may become strongest ever recorded, WMO says
-
Latest News5 days ago
Aisha Wahab sworn in as first Afghan American in U.S. Congress