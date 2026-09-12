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Saar

Saar: Pakistan’s dual policy towards Afghanistan reviewed

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40 seconds ago

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Saar: UN reaffirming support for Afghanistan discussed

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2 days ago

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September 10, 2026

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Saar: Pakistan’s decision to expel Afghan medical students discussed

Published

3 days ago

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September 9, 2026

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Saar: UN Human Rights Council meeting on Afghanistan reviewed

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September 8, 2026

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