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Saar: UN reaffirming support for Afghanistan discussed
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Saar: Pakistan’s decision to expel Afghan medical students discussed
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Saar: UN Human Rights Council meeting on Afghanistan reviewed
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Saar: Afghanistan’s relations with international community
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Pakistan: Afghan students with valid visas can complete their education
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Saar: UN reaffirming support for Afghanistan discussed
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Saar3 hours ago
Saar: UN reaffirming support for Afghanistan discussed
Saar1 day ago
Saar: Pakistan’s decision to expel Afghan medical students discussed
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